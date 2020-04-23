Зеленая энергетика. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137151-zelenaya-energetika-ugrojaet-energeticheskoy-bezopasnosti-ukrainy-sbu-dokument.html

Ракурс

Служба безопасности Украины сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации энергосистемы из-за неконтролируемого роста производства «зеленой» энергии и несовершенства ценообразования на данный вид электроэнергии.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова, которое было направлено спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, сообщает LIGA.net.

В письме указано, что за прошлый год доля электроэнергии произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась на 3,6%. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании.

Также сказано, что резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средняя цена 4,5 грн/кВт*ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4 млрд 128 млн кВт*ч с 2018 года; тариф 0,674 грн/кВт*ч) и АЭС (на 1 млрд 395 млн кВт*ч с 2018 года; тариф 0,5567 грн/кВт*ч) привело к возникновению задолженности ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями ВИЭ в сумме 3,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Все вышеперечисленное приведет к дефициту ГП «Гарантированный покупатель» в сумме 14−19 млрд грн.

В СБУ считают, что развитие «зеленой» энергетики происходит исключительно по коммерческому принципу без учета реальных потребностей энергосистемы Украины, а это может привести к дисбалансу работы рынка и созданию аварийных ситуаций. Кроме того, сокращение производства более дешевой электроэнергии может спровоцировать рост цен на электроэнергию для потребителей.

В СБУ заявляют о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержки «зеленой» энергетики путем проведения аукционов по распределению квоты, и о необходимости запрета подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдачи мощности действующих объектов генерации.

По мнению СБУ, следует разрешить «Укрэнерго» ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию.

Как ранее писал «Ракурс», еще в феврале этого года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды заявляли, что «зеленые тарифы» на электроэнергию необходимо существенно снизить.