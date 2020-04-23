Новости Киева: Места в Александровской больнице заканчиваются, больные COVID-19 самостоятельно добираются на диагностику

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Ракурс

В Киеве инфицированные коронавирусом жители города были вынуждены самостоятельно добираться в больницу для прохождения компьютерной томографии легких.

Вчера вечером мы впервые напрямую помогали инфицированным пациентам. Ситуация, как это часто происходит в Украине, была абсурдной… Старшего мужчину, который лежал в одной из киевских больниц с инсультом, заразили коронавирусом. Он инфицировал всю свою семью. Жена, к сожалению, умерла, мужчина сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, — написал в Фейсбук глава «Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова» Геннадий Друзенко.

По словам Друзенко, у сына и внука инфицированного мужчины также диагностировали COVID-19 и врач назначил им пройти компьютерную томографию легких.

И тут оказалось, что попасть на диагностику они могут лишь тремя способами: пешком (около 12 км); на такси, не признавшись водителю, что больные коронавирусом (кто же повезет инфицированных); на скорой частной клиники, — написал Друзенко.

Он также добавил, что мобильный госпиталь транспортировал инфицированных в частную клинику, где им удалось сделать КТ легких.

Между тем, по словам главного врача Александровской клинической больницы Киева (куда привозят на лечение инфицированных COVID-19), Людмилы Антоненко, места в инфекционных отделениях заканчиваются.

По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них — 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 — с пневмонией, шестеро — в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные умерли два пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями, — сообщила главный врач.

Антоненко напомнила о высокой контагиозности коронавируса.

Напомним, коронавирус в Украине диагностирован уже в 7 тыс. 170 человек, из них 475 детей и более 1 тыс. медицинских работников. За последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще у 578 человек, из них 44 ребенка и 123 медицинских работника.