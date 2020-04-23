Новини Києва: Місця в Олександрівській лікарні закінчуються, хворі на COVID-19 самотужки добираються на діагностику

https://racurs.ua/ua/n137150-u-kyievi-zakinchuutsya-miscya-v-infekciynyh-viddilennyah-hvori-na-covid-19-samotujky-dobyrautsya.html

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У Києві інфіковані коронавірусом мешканці міста були змушені самотужки добиратися до лікарень для проходження комп’ютерної томографії легенів.

Вчора ввечері ми вперше напряму допомагали інфікованим пацієнтам. Ситуація, як часто трапляється в Україні, була абсурдною… Старшого чоловіка, що лежав у одній з київських лікарень з інсультом, заразили коронавірусом. Він інфікував усю свою родину. Жінка, на жаль, померла, чоловік наразі у важкому стані в реанімації, — у Фейсбук написав очільник «Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова» Геннадій Друзенко.

За словами Друзенка, у сина та онука інфікованого чоловіка також діагностували COVID-19 і лікар призначив їм пройти комп’ютерну томографію легенів.

І тут виявилось, що потрапити на діагностику вони можуть лише у три способи: пішки (близько 12 км); на таксі, не зізнавшись водію, що хворі на коронавірус (бо хто ж повезе інфікованих); на швидкій приватної клініки, — написав Друзенко.

Він також додав, що добровольчий мобільний шпиталь транспортував інфікованих до приватної клініки, де їм вдалося зробити КТ легенів.

Тим часом, за словами головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні Києва, куди привозять на лікування інфікованих COVID-19, Людмили Антоненко, місця в інфекційних відділеннях закінчуються.

Станом на 22 квітня в Олександрівській клінічній лікарні Києва в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них — 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 — з пневмонією, шестеро — в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає. За вихідні дні померло два пацієнта з COVID-19, з двобічною полісегментарною пневмонією та хронічними супутніми захворюваннями, — повідомила головний лікар.

Антоненко нагадала про високу контагіозність коронавірусу.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностований вже у 7 тис. 170 осіб, з них 475 дітей та понад 1 тис. медичних працівників. За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили ще у 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медичних працівника.