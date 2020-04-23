В Україні вже 7 тис. 170 хворих на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n137137-koronavirusnyy-antyrekord-v-ukrayini-za-dobu-zafiksuvaly-mayje-600-novyh-hvoryh-na-covid-19-karta.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований вже у 7 тис. 170 осіб, з них 475 дітей та понад 1 тис. медичних працівників. За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили ще у 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медичних працівника.

Серед нових хворих було госпіталізовано 182 особи. Про це під час онлайн-брифінгу 23 квітня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зазначивши, що це новий антирекорд за кількістю нових хворих в Україні.

Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень, — розповів міністр.

Він зазначив, що протягом 22 квітня одужали 80 інфікованих, серед них четверо дітей. Ще 13 осіб померли. Загалом в Україні зафіксовано вже 187 смертей від коронавірусу, ще 504 людини вилікувалися.

Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 4 тис. 862 пацієнта, з них 372 дитини. Госпіталізовано 2 тис. 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівника. До апарату штучної вентиляції легенів підключені 100 людей, зокрема одна дитина.

Наразі в Україні така статистика хворих на коронавірус:

Вінницька область — 353 випадки (45 одужали);

Волинська область — 188 випадків (17 одужали);

Дніпропетровська область — 186 випадків (11 одужали);

Донецька область — 21 випадок (10 одужали);

Житомирська область — 304 випадки (один одужав);

Закарпатська область — 230 випадків (22 одужали);

Запорізька область — 146 випадків (21 одужав);

Івано-Франківська область — 644 випадки (27 одужали);

м. Київ — 1 059 випадків (45 одужали);

Київська область — 451 випадок (33 одужали);

Кіровоградська область — 258 випадків (31 одужав);

Львівська область — 282 випадки (32 одужали);

Луганська область — 27 випадків (троє одужали);

Миколаївська область — 99 випадків;

Одеська область — 161 випадок (троє одужали);

Полтавська область — 161 випадок (12 одужали);

Рівненська область — 396 випадків (29 одужали);

Сумська область — 89 випадків (28 одужали);

Тернопільська область — 499 випадки (38 одужали);

Харківська область — 101 випадок (6 одужали);

Херсонська область — 77 випадків (10 одужали);

Хмельницька область — 61 випадок (7 одужали);

Черкаська область — 220 випадків (34 одужали);

Чернівецька область — 1140 випадків (36 одужали);

Чернігівська область — 17 випадків (троє одужали).

Як писав «Ракурс», у Чернівцях місця для хворих на коронавірус у міських лікарнях закінчуються і влада думає про розгортання тимчасового госпіталю.