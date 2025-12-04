В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, фото: «Правда.ру»

В Україні завтра, 5 грудня, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до трьох черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.