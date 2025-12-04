Новини
В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, фото: «Правда.ру»

До трьох черг відключень електроенергії застосовуватимуть 5 грудня — Укренерго

4 гру 2025, 18:34
В Україні завтра, 5 грудня, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до трьох черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


