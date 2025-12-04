Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, фото: «Правда.ру»
До трьох черг відключень електроенергії застосовуватимуть 5 грудня — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n210692-do-troh-cherg-vidkluchen-elektroenergiyi-zastosovuvatymut-5-grudnya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 5 грудня, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до трьох черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».