В Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии, фото: «Правда.ру»

До трех очередей отключений электроэнергии будут применять 5 декабря — Укрэнерго

4 дек 2025, 18:34
В Україні завтра, 5 грудня, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до трьох черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


