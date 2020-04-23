На Яворівському полігоні знайшли застреленим курсанта. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n137152-na-poligoni-pid-lvovom-znayshly-zastrelenym-kursanta.html

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У Львівській області на Яворівському полігоні 22 квітня без ознак життя виявили тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди.

На місці події працювала група оперативного реагування Західного територіального управління Військової служби правопорядку, співробітники поліції та ДБР. Вони з’ясують причини та обставини загибелі військовослужбовця. Про це 23 квітня повідомила ВСП у Збройних силах України на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що слідчі Територіального управління Державного бюро розслідування внесли інформацію про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у січні 2020 року у будівлі Центральної виборчої комісії сталося самогубство — у себе з табельної зброї вистрілив 25-річний співробітник Управління державної охорони.