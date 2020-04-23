Цього року 24 квітня православні християни відзначають Світлу п’ятницю, фото: pravda.ru

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24 квітня православні християни відзначають Світлу п’ятницю. Це найважливіший день Світлого тижня, який відзначається після Пасхи.

Також традиційно Світла п’ятниця відома як Прощений день. За традицією, в цей день до молодят приходили близькі родичі. Крім того, цього дня дівчата вмивалися крижаною водою — вважалося, що роса допоможе зберегти молодість і красу.

Згідно з традиціями, у цей день не можна злитися, лихословити, лаятися тощо.

Крім того, цього дня вшановується священномученик Антип, єпископ Пергамської церкви, який був учнем Іоанна Богослова.

Також 24 квітня відзначається Міжнародний день солідарності молоді. Це свято покликане привернути увагу державних органів, суспільства та ЗМІ до проблем молоді в усьому світі.

Вперше це свято відзначали у 1957 році.

Народні прикмети: