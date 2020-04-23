«Плівки Єрмака»: у САП перекваліфікували справу

Кадр з «плівок Єрмака»

https://racurs.ua/ua/n137199-plivky-iermaka-u-sap-perekvalifikuvaly-spravu.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перекваліфікувала справу щодо так званих «плівок Єрмака» зі «зловживання впливом» (ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу) на «шахрайство» (ст. 190 Кримінального кодексу).

Матеріали кримінального провадження передано від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) до Нацполіції. Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищає інтереси народного депутата Гео Лероса, котрий оприлюднив відповідні відеозаписи.

У компанії зазначають, що ця справа більше не перебуває у підслідності НАБУ, оскільки шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів.

Зазначається, що відповідне рішення САП ухвалила 17 квітня.

Лерос у своєму Фейсбуці також відреагував на рішення про перекваліфікування справи.

Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна поліція України, а Денис Єрмак відразу опинився потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад, — заявив політик.

Лерос 29 березня оприлюднив записи, у яких йдеться, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис Єрмак нібито продавав державні посади. 30 березня САП за заявою Лероса зареєструвало провадження № 42020000000000646.

Нагадаємо, у Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що Лерос має право на винагороду за викриття корупції.