Новини України: НАЗК перевіряє, чому Єрмак повертався з Мінська літаком Пінчука

https://racurs.ua/ua/n137162-nazk-pereviryaie-chomu-iermak-povertavsya-z-minska-litakom-oligarha-pinchuka.html

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Андрій Єрмак у Мінську 11 березня брав участь у скандальному засіданні Тристоронньої контактної групи, за підсумками якого було вирішено створити так званий координаційний орган, який би зафіксував суб'єктність ОРДЛО, а Росія опинилася б у статусі гаранта-спостерігача, а не країни-агресора. Того дня з Мінська глава Офісу президента Володимира Зеленського повертався на приватному літаку олігарха Віктора Пінчука. Цей переліт нині перевіряє на предмет корупційності Нацагентство з питань запобігання корупції.

Перевірка ще триває. Ми направили запит в компанію, яка надала цей літак, і в Офіс президента також направили, — повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Новікова, цей переліт Єрмака на літаку Пінчука не є міждержавною послугою.

Ці відносини не можна трактувати як міждержавні, тому що літак був український і посадова особа — українець. Тут абсолютно інша ситуація, лише по результатах перевірки зможемо сказати, чим вона є. Наразі ми не маємо жодного документу, але запити вже відправили, — розповів глава НАЗК.





Нагадаємо, Єрмак повертався з переговорів у Мінську 11 березня на приватному літаку, яким зазвичай літає олігарх Віктор Пінчук. Відомо, що Єрмак прилетів до Києва разом з другим президентом Леонідом Кучмою. Сам він стверджує, що не знає, хто оплачував переліт і кому належить літак.

Того дня політики брали участь в зустрічі тристоронньої контактної групи, на якій було попередньо підписано угоду про плани створити консультативну раду з представниками ОРДЛО. Згодом після широкого суспільного резонансу створення цієї «консультативної» ради відкликали.