Кличко розповів про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n137161-klychko-povidomyv-pro-hid-budivnyctva-podilsko-voskresenskogo-mostu-pid-chas-karantynu.html

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У Києві триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Всі столичні комунальні підприємства, які відповідають за життєдіяльність столиці, працюють. Будується й Подільсько-Воскресенського мостовий перехід. Про це 23 квітня під час онлайн-брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, комунальники розбирають вантовий міст, щоб облаштувати заїзди на верхні та нижні вали. Роботи з демонтажу аварійних конструкцій тривають кілька тижнів.

Також продовжується будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал. Фахівці збирають металоконструкції, щоб потім за допомогою супердомкратів поставити їх на опори. Робітники також прокладають інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Крім того, триває спорудження насипу в районі Русановських садів та будівництво мосту над ними.

Кличко запевнив, що у травні дорожники почнуть асфальтувати проїжджі частини мосту і вже на початку літа він «стане на своє робоче місце».

Ми робимо все, щоб до кінця 2020 року відкрити автомобільне сполучення під мостовим переходом і розпочати будівництво нової гілки метро, — заявив мер.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, як видозміниться Подільсько-Воскресенський міст. Безпосередньо на мостовому переході монтують арку, формують з’їзд ліворуч і кладуть дорожнє покриття на з’їзді на Рибальський острів.