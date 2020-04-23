Кличко рассказал о строительстве Подольско-Воскресенского моста. Фото: 112.ua

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В Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста.

Все столичные коммунальные предприятия, отвечающие за жизнедеятельность столицы, работают. Строится и Подольско-Воскресенский мостовой переход. Об этом 23 апреля во время онлайн-брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, коммунальщики разбирают вантовый мост, чтобы обустроить заезды на верхние и нижние валы. Работы по демонтажу аварийных конструкций продолжаются несколько недель.

Также продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал. Специалисты собирают металлоконструкции, чтобы потом с помощью супердомкратов поставить их на опоры. Проводят рабочие также инженерные сети, обустраивают технологические площадки и проезды. Кроме того, продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними.

Кличко заверил, что в мае дорожники начнут асфальтировать проезжие части моста и уже в начале лета он «станет на свое рабочее место».

Мы делаем все, чтобы до конца 2020 года открыть автомобильное сообщение под мостовым переходом и начать строительство новой ветки метро, — заявил мэр.



Напомним, ранее Кличко рассказал, как видоизменится Подольско-Воскресенский мост. Непосредственно на мостовом переходе монтируют арку, формируют съезд налево и кладут дорожное покрытие на съезде на Рыбальский остров.