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Новости Ивано-Франковска: мэр Марцинкив извинился за заявление о вывозе ромов, фото — РБК-Украина
Мэр Ивано-Франковска о вывозе ромов: Не сдержал эмоции, потому что хотел наказать нарушителей карантина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137160-mer-ivano-frankovska-o-vyvoze-romov-ne-sderjal-emocii-potomu-chto-hotel-nakazat-narushiteley.htmlРакурс
Вывоз ромов из Ивано-Франковска продолжает будоражить областной центр. Мэр Руслан Марцинкив объяснил, почему поручал отправить на Закарпатье людей ромской национальности и извинился за свои дискриминационные высказывания.
Мэр рассказал, что речь шла о примерно 20 ромах, проживающих в сквере в центре города (возле железнодорожного вокзала).
Они приставали к людям, требовали деньги, не соблюдали дистанцию и не имели масок, хотя это общественное место, — рассказал Марцинкив.
Ромы, прописанные в Свалявском и Иршавском районе Закарпатья, захотели вернуться домой, но попросили у властей транспорт. Мэрия посодействовала в этом, и часть ромов-нарушителей карантина уехала домой. Остальные и дальше жили в сквере и именно относительно их Марцинкив сделал жесткое заявление на скандальном заседании.
Возможно, я где-то эмоционально сказал, потому что совещание было посвящено преодолению коронавируса и у нас за выходные было шесть смертей. Я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения, я не имел в виду всю нацию, — сказал Марцинкив в эфире «Громадського» и добавил, что его обращение имело рекомендательный характер.
Кроме того, мэр, против которого открыли уголовное производство в Нацполиции, рассказал, что именно от правоохранителей получил обращение о вывозе нарушителей карантина из города.