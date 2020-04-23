Новости Ивано-Франковска: мэр Марцинкив извинился за заявление о вывозе ромов, фото — РБК-Украина

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Вывоз ромов из Ивано-Франковска продолжает будоражить областной центр. Мэр Руслан Марцинкив объяснил, почему поручал отправить на Закарпатье людей ромской национальности и извинился за свои дискриминационные высказывания.

Мэр рассказал, что речь шла о примерно 20 ромах, проживающих в сквере в центре города (возле железнодорожного вокзала).

Они приставали к людям, требовали деньги, не соблюдали дистанцию ​​и не имели масок, хотя это общественное место, — рассказал Марцинкив.

Ромы, прописанные в Свалявском и Иршавском районе Закарпатья, захотели вернуться домой, но попросили у властей транспорт. Мэрия посодействовала в этом, и часть ромов-нарушителей карантина уехала домой. Остальные и дальше жили в сквере и именно относительно их Марцинкив сделал жесткое заявление на скандальном заседании.

Возможно, я где-то эмоционально сказал, потому что совещание было посвящено преодолению коронавируса и у нас за выходные было шесть смертей. Я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения, я не имел в виду всю нацию, — сказал Марцинкив в эфире «Громадського» и добавил, что его обращение имело рекомендательный характер.

Кроме того, мэр, против которого открыли уголовное производство в Нацполиции, рассказал, что именно от правоохранителей получил обращение о вывозе нарушителей карантина из города.