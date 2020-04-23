Новини Івано-Франківська: мер Марцінків перепросив за заяву про вивезення ромів, фото — РБК-Україна

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Вивезення ромів з Івано-Франківська продовжує розбурхувати обласний центр. Міський голова Руслан Марцінків пояснив, чому доручав відправити на Закарпаття людей ромської національності і перепросив за свої дискримінаційні висловлювання.

Мер розповів, що йшлося про приблизно 20 осіб ромської національності, які мешкають у сквері в центрі міста (поблизу залізничного вокзалу).

Вони приставали до людей, вимагали кошти, не дотримувалися дистанції і не мали масок, хоча це громадське місце, — розповів Марцінків.

Врешті роми, прописані в Свалявському й Іршавському районі Закарпаття, захотіли повернутися додому, але попросили у влади транспорт. Мерія посприяла у цьому, і частина ромів-порушників карантину поїхали додому. Решта й далі жили у сквері і саме щодо них Марцінків зробив жорстку заяву на скандальному засіданні.

Можливо, я десь емоційно сказав, тому що нарада була присвячена подоланню коронавірусу і в нас за вихідні було шість смертей. Я не стримав емоцій, тому прошу вибачення, я не мав на увазі всю націю, — сказав Марцінків в ефірі «Громадського» і додав, що його звернення мало рекомендаційний характер.





Крім того, мер, проти якого відкрили кримінальне провадження в Нацполіції, розповів, що саме від правоохоронців отримав звернення про вивезення порушників карантину з міста.