Екс-нардеп Черненко визнав себе винним у службовому зловживанні. Фото: LIGA.net

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Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександру Черненку запобіжний захід. Екс-нардепа звинувачували в зловживанні службовим становищем, адже він отримав незаконну компенсацію за житло.

Під час судового засідання 23 квітня нардеп визнав себе винним і пішов на угоду з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це пише «Слово і діло».

Колишній нардеп під час засідання зазначив, що незнання закону не звільняє його від відповідальності. За його словами, він не до кінця дочитав статтю, яка передбачає отримання компенсації за державний кошт на оренду готелю у зв’язку з відсутністю житла в Києві. На той момент він проживав під Києвом, але його населений пункт входив до меж, за які компенсація не передбачається.

Проте екс-нардеп отримав компенсацію у розмірі 582 тис. грн за оренду номера в готелі «Київ». Водночас, як встановило слідство, у його дружини була квартира у Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив до меж, за які компенсація не передбачається.

У зв’язку з тим, що Черненко пішов на угоду до слідством і визнав себе винним, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати посади на термін 1 рік та зі штрафом 17 тис. грн. Водночас сторони домовилися про звільнення обвинуваченого від основного покарання на випробувальний термін. Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував незаконно отримані 582 тис. грн.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Андрію Левусу. Він також отримав незаконну компенсацію у розмірі 544 тис. грн за аренду житла. Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 546 тис. 520 грн.