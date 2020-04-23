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Ракурс
“Слуга народу” не відмовилася від держфінансування — НАЗК

НАЗК не знає про відмову від держкоштів «Слуги народу», яку називали однією з перемог Зеленського

23 кві 2020, 13:10
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«Слуга народу», політична сила президента Володимира Зеленського, не відмовлялася від державного фінансування попри оприлюднені раніше заяви лідерів СН. У Нацагентстві з питань запобігання корупції зазначили, що жодна з українських партій не зверталася з подібними заявами.

Жодна партія до нас не зверталася, — повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «РБК-Україна».

Окрім цього, за його словами, до 21 квітня партії могли відмовитися від держфінансування на усі п’ять років каденції Верховної Ради.

З 21 квітня набув чинності закон, який дозволяє партіям відмовитися від фінансування за квартал, — резюмував глава НАЗК.

Нагадаємо, 21 квітня команда Зеленського підбила підсумки та оприлюднила перелік позитивних змін, які сталися в Україні впродовж останніх 12 місяців, після того як другому турі виборів-2019 їхній лідер переміг Петра Порошенка.



Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування, — зазначалося 11 пунктом перемог президентства Зеленського.

Джерело: Ракурс


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