«Слуга народа» не отказалась от госфинансирования - НАПК

https://racurs.ua/n137158-napk-ne-znaet-ob-otkaze-ot-gossredstv-slugi-naroda-nevziraya-na-zayavleniya-komandy-zelenskogo.html

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«Слуга народа», политическая сила президента Владимира Зеленского, не отказывалась от государственного финансирования несмотря на обнародованные ранее заявления лидеров СН. В Нацагентстве по вопросам предупреждения коррупции отметили, что ни одна из украинских партий не обращалась с подобными заявлениями.

Ни одна партия к нам не обращалась, — сообщил глава НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина».

Кроме этого, по его словам, до 21 апреля партии могли отказаться от госфинансирования на все пять лет каденции Верховной Рады.

С 21 апреля вступил в силу закон, который позволяет партиям отказаться от финансирования за квартал, — резюмировал глава НАПК.

Напомним, 21 апреля команда Зеленского подвела итоги и обнародовала перечень положительных изменений, которые произошли в Украине на протяжении последних 12 месяцев, после того как во втором туре выборов-2019 их лидер победил Петра Порошенко.