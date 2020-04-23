Чернобыльская катастрофа и День памяти и примирения: кому Кличко пообещал финпомощь

Виталий Кличко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n137157-klichko-rasskazal-kto-v-kieve-poluchit-materialnuu-pomosch-po-sluchau-godovschiny-chernobylskoy.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга решил осветить вопрос выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан. Материальную помощь власти Киева планируют выплатить по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы, а также по случаю празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Вчера Кличко подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Одноразовую адресную социальную помощь в сумме от 300 до 600 грн получат более 53 тыс. киевлян, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Также в настоящее время готовится распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Помощь в сумме от 400 до 800 грн получат около 78 тыс. киевлян. Это ветераны Второй мировой войны, участники АТО, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и другие отдельные категории граждан.

Выплаты материальной помощи начнутся в начале мая.

Всего материальную помощь получат более 140 тыс. киевлян.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко сообщил, что из-за введения в городе карантина киевский бюджет потерял более 1 млрд грн. В связи с этим, было решено сократить расходы Киева на 4,1млрд грн.