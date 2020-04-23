Чорнобильська катастрофа і День пам’яті та примирення: кому Кличко пообіцяв фіндопомогу

Віталій Кличко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n137157-klychko-rozpoviv-hto-v-kyievi-otrymaie-materialnu-dopomogu-z-nagody-richnyci-chornobylskoyi.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко під час сьогоднішнього брифінгу вирішив висвітлити питання виплати матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. Матеріальну допомогу влада Києва планує виплатити з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, а також з нагоди святкування Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Вчора Кличко підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Одноразову адресну соціальну допомогу в сумі від 300 до 600 грн отримають понад 53 тис. киян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.

Також готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди святкування Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Допомогу в сумі від 400 до 800 грн отримають близько 78 тис. киян. Це ветерани Другої світової війни, учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції гідності та інші окремі категорії громадян.

Виплати матеріальної допомоги почнуться на початку травня.

Всього матеріальну допомогу отримають понад 140 тис. киян.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко повідомив, що через введення у місті карантину київський бюджет втратив понад 1 млрд грн. У зв’язку з цим, було вирішено скоротити витрати Києва на 4,1млрд грн.