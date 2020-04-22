У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137087-koronavirus-u-kyievi-kosyt-medykiv-i-cerkovnykiv-klychko-nazvav-kilkist-novyh-infikuvan-video.html

Ракурс

У Києві кількість підтверджених випадків коронавірусу сягнула 989.

За минулу добу цей показник зріс на 97 людей, 10 з яких — медики. Про це у сьогоднішньому відеозверненні заявив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків коронавірусу 24 жінки вiком вiд 22 до 83 років, 52 чоловіка віком вiд 18 до 85 рокiв та 11 дітей віком до 17 років.

Госпіталізували 21 пацієнта, решта перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Кличко зазначив, що серед нових випадків інфікування 13 стосуються київських монахів. Один такий випадок зафіксовано в Києво-Печерській лаврі, ще 12 — у Покровському Голосiївському чоловiчому монастирі. Цей монастир також закривають на карантин, у ньому проводиться дезінфекція.

Кількість людей, які вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, вже зросла до 39 осіб.

Також у Києві обстежують підпорядковані місту гуртожитки.

Нагадаємо, спалах коронавірусної хвороби COVID-19 за останню добу також зафіксували у Дніпрі.