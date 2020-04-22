В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137087-koronavirus-v-kieve-kosit-medikov-i-cerkovnikov-klichko-nazval-kolichestvo-novyh-zarajeniy.html

Ракурс

В Киеве количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 989.

За минувшие сутки этот показатель вырос на 97 человек, 10 из которых — медики. Об этом в сегодняшнем видеобращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев коронавируса 24 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и 11 детей до 17 лет.

Госпитализировали 21 пациента, остальные находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Кличко отметил, что среди новых случаев инфицирования 13 касаются киевских монахов. Один такой случай зафиксирован в Киево-Печерской лавре, еще 12 — в Покровском Голосеевском мужском монастыре. Этот монастырь также закрывают на карантин, в нем проводится дезинфекция.

Количество людей, которые вылечились от коронавирусной болезни COVID-19, уже возросло до 39 человек.

Также в Киеве обследуют подчиненные городу общежития.

Напомним, вспышку коронавирусной болезни COVID-19 за последние сутки также зафиксировали в Днепре.