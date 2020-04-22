Мітинг в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n137086-akciyi-protestu-vlashtuvaly-pidpryiemci-odesy-ta-melitopolya-vystupaut-proty-zakryttya-rynkiv.html

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Акції протесту проти закриття ринків влаштували підприємці Одеси та Мелітополя.

В Одесі після скандалу через працюючого під час карантину найбільшого в місті ринку «Привоз» влада повністю закрила ринки й обмежила доступ на кладовища. Такі обмеження діятимуть до 6 травня. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на мерію.

Сьогодні підприємці планували розпочати автопробіг проти деяких умов карантину. За інформацією Telegram-каналу «Думська», торгівці хотіли протестувати проти закриття ринків і ТРЦ. Вони обурювалися, що попри карантин частина мереж продовжує працювати. Правоохоронці заблокували автопробіг, який повинен був початися з парковки «Сіті-Центру» на вулиці Небесної Сотні. Люди не розходяться, поліція їх оточила.

Мітинг влаштували й підприємці Мелітополя у зв’язку із закриттям ринків. Як пише РІА «Мелітополь», торгівці заявляють, що вони залишаться без копійки грошей, якщо базари все ж будуть закриті й надалі, а вони нічого не продадуть із закупленого раніше товару. Люди заявляли, що їм ніхто не компенсує збитків.

Не обійшлося й без сутичок. Правоохоронці затримали чоловіка, який провокував поліцейських, але на його захист стала дружина й інші працівники ринку.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме уряду пролонгувати обмежувальні заходи до 12 травня. При цьому у міністерстві планують зробити деякі пом’якшення в карантині.