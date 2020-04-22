Митинг в Одессе. Фото: Думская

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Акции протеста против закрытия рынков устроили предприниматели Одессы и Мелитополя.

В Одессе после скандала из-за работающего во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власть полностью закрыла рынки и ограничила доступ на кладбища. Такие ограничения будут действовать до 6 мая. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэрию.

Сегодня предприниматели планировали начать автопробег против некоторых условий карантина. По информации Telegram-канала «Думская», торговцы хотели протестовать против закрытия рынков и ТРЦ. Они возмущались, что несмотря на карантин часть сетей продолжает работать. Правоохранители заблокировали автопробег, который должен был начаться с парковки «Сити-Центра» на улице Небесной Сотни. Люди не расходятся, полиция их окружила.

Митинг устроили и предприниматели Мелитополя в связи с закрытием рынков. Как пишет РИА «Мелитополь», торговцы заявляют, что они останутся без копейки денег, если рынки все же будут закрыты и в дальнейшем, а они ничего не продадут из закупленного ранее товара. Люди заявляли, что им никто не компенсирует убытки.

Не обошлось и без столкновений. Правоохранители задержали мужчину, который провоцировал полицейских, но на его защиту стала жена и другие работники рынка.

Напомним, Министерство здравоохранения будет предлагать правительству пролонгировать ограничительные меры до 12 мая. При этом в министерстве планируют сделать некоторые смягчения в карантине.