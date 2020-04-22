Новости Украины: Шмыгаль назвал сумму, за которую можно прокормить семью из четырех человек

https://racurs.ua/n137085-v-semyah-doljny-zarabatyvat-minimum-dva-cheloveka-togda-hvatit-na-edu-shmygal.html

Ракурс

Работу в Украине предложил премьер-министр Денис Шмыгаль гражданам, оказавшимся в трудном положении из-за пандемии коронавируса. Кабмин намерен в течение года создать 500 тыс. рабочих мест, где заработная плата составит 6−8 тыс. грн.

Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6−8 тыс. грн… Мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая, — сообщил премьер в интервью «РБК-Украина» об уровне зарплаты на предлагаемых Кабмином рабочих местах.

Такие деньги украинцы в ближайшее время могут получить, например, работая озеленителем или укладчиком брусчатки. Шмыгаль также считает, что 16 тыс. грн достаточно для семьи из двух работающих взрослых и двух детей.

Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить, — признал Шмыгаль.



Напомним, Кабмин намерен создать 500 тыс. рабочих мест, которые дадут возможность украинцам месяц-два-три продержаться в условиях существующих карантинных ограничений. Гражданам предлагают работать в социальной, коммунальной, бюджетной сферах или в дорожном строительстве, а также в программе «Большая стройка».

Ранее трудовые мигранты обеспечивали поступления валюты в Украину на сумму в 12 млрд долл. в 2019 году. Глава Кабмина убежден, что в этом году сумма сократиться в два раза, а вернувшиеся заробитчане будут тратить заработанные деньги и вкладывать их в бизнес. Кроме этого, он видит позитив в том, что 5 млрд долл. не уедет из Украины в Турцию, Египет во время летнего туристического сезона.