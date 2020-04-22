Новини України: Шмигаль назвав суму, якою можна прогодувати сім’ю з чотирьох осіб

https://racurs.ua/ua/n137085-u-sim-yah-povynni-zaroblyaty-schonaymenshe-dvoie-osib-todi-vystachatyme-na-yiju-shmygal.html

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Роботу в Україні запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль громадянам, котрі опинилися у скрутному становищі через пандемію коронавірусу. Кабмін має намір впродовж року створити 500 тис. робочих місць, де заробітна плата становитиме 6−8 тис. грн.

Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається у межах 6−8 тис. грн … Ми дамо можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Ідея така, — повідомив прем'єр в інтерв’ю «РБК-Україна» про рівень зарплати на пропонованих урядом робочих місцях.

Такі гроші українці найближчим часом можуть отримати, наприклад, працюючи озеленювачем або укладачем бруківки.

Шмигаль також вважає, що доходу у 16 тис. грн — достатньо для сім’ї з чотирьох осіб, де двоє осіб працюють.

Для того, щоб харчуватися, достатньо. Якщо розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді згоден. Але я повторюю, це не накопичення, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити, — визнав Шмигаль.





Нагадаємо, Кабмін має намір створити 500 тис. робочих місць, які дадуть можливість українцям місяць-два-три протриматися в умовах існуючих карантинних обмежень. Громадянам пропонують працювати у соціальній, комунальній, бюджетній сферах або у дорожньому будівництві, а також у програмі «Велике будівництво».

Раніше трудові мігранти забезпечували надходження валюти в Україну на суму в 12 млрд дол. у 2019 році. Глава Кабміну переконаний, що цьогоріч ця сума скоротитися удвічі, але заробітчани, котрі повернулися, почнуть витрачати зароблені кошти і вкладати їх у бізнес. Окрім цього, він бачить позитив у тому, що 5 млрд дол. українці не вивезуть до Туреччини та Єгипту під час літнього туристичного сезону.