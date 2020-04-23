Нардеп позивається до Кабміну, вимагаючи відкрити метро у Києві, фото — Апостроф

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Відкрити метро у Києві вимагає в суді народний депутат Олексій Гончаренко. Він позивається до Кабінету міністрів в Окружному адміністративному суді Києва.

Нардеп від «Європейської солідарності» подав позов до ОАСК щодо рішення уряду про закриття метро. Київський метрополітен закрили 17 березня.

Гончаренко вважає це рішення незаконним та «навіть злочинним проти українців». Він апелює до того, що метро — найпростіший спосіб для медиків дістатися на роботу і рятувати людські життя.

Уряд безвідповідально підійшов до цього рішення відрізати їх від транспорту, не прорахував усі можливі наслідки, а просто наосліп зробив впевнений крок до знищення економіки міста та створення страшних незручностей для мільйонів жителів, — прокоментував у телеграм-каналі Гончаренко рішення позиватися з Кабміном.

Нещодавно очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що роботу транспорту відновлюватимуть поступово, а киянам не варто сподіватися, що столичне метро запрацює до 11 травня, це станеться пізніше.

Шмигаль вважає, що київське метро, яке щодня перевозило 2 млн пасажирів, є скупченням людей і одним із основних ризиків поширення коронавірусу.

Раніше Гончаренко позивався до уряду через посилення карантинних заходів.