Открыть метро в Киеве требует нардеп в иске к Кабмину, фото — Апостроф

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Открыть метро в Киеве требует в суде народный депутат Алексей Гончаренко. Он судится с Кабинетом министров в Окружном административном суде Киева.

Нардеп от «Европейской солидарности» подал иск в ОАСК относительно решения правительства о закрытии метро. Киевский метрополитен закрыли 17 марта.

Гончаренко считает это решение является незаконным и «даже преступным против украинцев». Он апеллирует к тому, что метро — самый простой способ для медиков добраться на работу и спасать человеческие жизни.

Правительство безответственно подошло к решению отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия, а просто вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей, — прокомментировал в телеграм-канале Гончаренко решение судиться с Кабмином.

Недавно глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что работу транспорта будут восстанавливать постепенно, а киевлянам не стоит надеяться, что столичное метро заработает до 11 мая, это произойдет позже.

Шмыгаль считает, что киевское метро, ​​которое ежедневно перевозило 2 млн пассажиров, является скоплением людей и одним из основных рисков распространения коронавируса.

Ранее Гончаренко судился с правительством из-за усиления карантинных мероприятий.