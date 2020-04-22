Метро в Киеве заработает не раньше 11 мая, фото: Dmitry Trikutko

https://racurs.ua/n137079-kogda-zarabotaet-metro-v-kieve-rasskazal-shmygal.html

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в Киеве возобновится работа остановленного в связи с эпидемией коронавируса метро.

По словам Шмыгаля, выход из карантина будет плавным, а работу транспорта, скорее всего, будут восстанавливать постепенно. Поэтому киевлянам не стоит надеяться, что столичное метро заработает до 11 мая, это произойдет позже. Об этом премьер заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

Шмыгаль отметил, что в киевское метро ежедневно перевозило 2 млн пассажиров, а массовые скопления являются одним из основных рисков распространения коронавируса. Он отметил, что сначала будут ослаблены ограничения функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции.

Снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно, — подчеркнул премьер-министр.



Киевский метрополитен был закрыт 17 марта.

Напомним, Шмыгаль недавно заявил, что карантинные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, могут продолжаться еще как минимум два года.