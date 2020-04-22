Метро в Києві запрацює не раніше 11 травня, фото: Dmitry Trikutko

https://racurs.ua/ua/n137079-koly-zapracuie-metro-v-kyievi-rozpoviv-shmygal.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли в Києві поновиться робота зупиненого у зв’язку з епідемією коронавірусу метро.

За словами Шмигаля, вихід з карантину буде плавним, а роботу транспорту, скоріше за все, відновлюватимуть поступово. Тому киянам не варто сподіватися, що столичне метро запрацює до 11 травня, це станеться пізніше. Про це прем'єр заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Шмигаль наголосив, що в київське метро щодня перевозило 2 млн пасажирів, а масові скупчення є одним із основних ризиків поширення коронавірусу. Він зазначив, що спочатку будуть послаблені обмеження функціонування міського транспорту, але за певних умов і соціальної дистанції.

Зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно і вводити дуже обережно, — наголосив прем'єр-міністр.





Київський метрополітен був закритий 17 березня.

Нагадаємо, Шмигаль нещодавно заявив, що карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, можуть тривати ще принаймні два роки.