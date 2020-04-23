Коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n137155-v-kieve-bolee-1-tys-bolnyh-koronavirus-klichko-ojidaet-novuu-vspyshku-covid-19-cherez-nedelu.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 1 тыс. 59 человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 70 человек, из них пятеро — медики.

Среди новых больных — 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года. Также заболели двое девушек и пятеро парней до 17 лет. В больницы столицы были госпитализированы 24 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Об этом 23 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

По его словам, также за последние сутки в Киеве зафиксирован еще один летальный случай. Всего в Киеве умерло уже 20 человек с коронавирусом. В то же время шесть человек выздоровели за прошедшие сутки. Теперь в Киеве уже 45 человек, которые вылечились от коронавируса.

Мэр города отметил, что увеличение количества заболеваний — это, в частности, последствия невыполнения правил карантина во время праздников.

Всплеск заболевания за эти дни — это тоже результат активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, кто принимал гостей или отдыхал на природе, — добавил Кличко.

За все время эпидемии в столице медицинские работники проверили около 9 тыс. контактных лиц. Также продолжают работать правоохранители, которые следят за выполнением карантинных ограничений киевлянами. Так, за все время полицейские составили 951 протокол о нарушении правил карантина, из них 179 — за пребывание в общественных местах без маски, еще 21 — за пребывание группой более двух человек. Также открыты несколько уголовных производств. Нарушителей оштрафовали почти на 177 тыс. грн.

Напомним, по словам главного врача Александровской клинической больницы Киева, куда привозят на лечение инфицированных COVID-19, места в инфекционных отделениях столицы заканчиваются.