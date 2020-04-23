Коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 1 тис. 59 осіб. За останню добу кількість хворих збільшилася на 70 осіб, з них п’ятеро — медики.

Серед нових хворих — 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років та 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року. Також захворіли двоє дівчат та п’ятеро хлопців до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Про це 23 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

За його словами, також за останню добу у Києві зафіксований ще один летальний випадок. Загалом у Києві померло вже 20 осіб із коронавірусом. Водночас шестеро одужали за минулу добу. Тепер у Києві вже 45 осіб, які вилікувалися від коронавірусу.

Мер міста зазначив, що збільшення кількості захворювань — це, зокрема, наслідки невиконання правил карантину під час свят.

Сплеск хвороби за оці дні — це теж результат активностей у Вербну неділю. Наступною хвилею, приблизно за тиждень, підуть ті, хто був на Великдень у храмах, хто приймав гостей чи відпочивав на природі, — додав Кличко.

За весь час епідемії у столиці медичні працівники перевірили близько 9 тис. контактних осіб. Також продовжують працювати правоохоронці, які слідкують за виконанням карантинних обмежень киянами. Так, за весь час поліцейські склали 951 протокол про порушення правил карантину, з них 179 — за перебування у громадських місцях без маски, ще 21 — за перебування групою більше двох осіб. Також відкриті декілька кримінальних проваджень. Порушників оштрафували на майже 177 тис. грн.

Нагадаємо, за словами головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні Києва, куди привозять на лікування інфікованих COVID-19, місця в інфекційних відділеннях столиці закінчуються.