Экс-нардеп Черненко признал себя виновным в служебном злоупотреблении. Фото: LIGA.net

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Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от фракции «Блок Петра Порошенко» Александру Черненко меру пресечения. Экс-нардепа обвиняли в злоупотреблении служебным положением, так как он получил незаконную компенсацию за жилье.

Во время судебного заседания 23 апреля нардеп признал себя виновным и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет «Слово и дело».

Бывший нардеп во время заседания отметил, что незнание закона не освобождает его от ответственности. По его словам, он не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве. На тот момент он проживал под Киевом, но его населенный пункт входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Тем не менее экс-нардеп получил компенсацию в размере 582 тыс. грн за аренду номера в гостинице «Киев». В то же время, как установило следствие, у его жены была квартира в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

В связи с тем, что Черненко пошел на сделку до следствием и признал себя виновным, суд избрал ему меру пресечения в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тыс. грн. В то же время стороны договорились об освобождении обвиняемого от основного наказания на испытательный срок. Прокурор САП добавил, что Черненко добровольно возместил 582 тыс. грн.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения экс-нардепу Андрею Левусу. Он также получил незаконную компенсацию в размере 544 тыс. грн. Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде залога в размере 546 тыс. 520 грн.