Новости Ивано-Франковска: на мэра завели дело за приказ вывезти из города ромов, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n137141-na-mera-ivano-frankovska-zaveli-delo-za-prikaz-vyselit-romov.html

Ракурс

Дело на мэра Ивано-Франковска Романа Марцинкива завели в Нацполиции. Таким образом силовики отреагировали на его приказ выселить ромов из областного центра, чтобы способствовать борьбе с коронавирусом.

Следователи начали уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

В сети активно обсуждают вчерашний инцидент, а на странице мэра в Фейсбук начался настоящий флэш-моб в его поддержку.

В частности, Марцинкива поддержал нардеп от региона и партии «Свобода» Оксана Савчук.

Марцинкив действует как настоящий лидер Ивано-Франковска. Все те, кто сегодня оказывают давление на мэра Ивано-Франковска — оказывают давление на всех ивано-франковцев, — написала Савчук и заявила, что уголовное производство открыли под вымышленным предлогом.

Вчера мэр Ивано-Франковска поручил полиции «запаковать и вывезти» ромов на Закарпатье.

На еженедельном оперативном совещании он сообщил, что ранее уже давал такое поручение, однако правоохранители «не полностью справились с этой задачей». Поэтому Марцинкив настоял, чтобы они завершили начатое.

Местные чиновники заверили Марцинкива, что полицейские вывезли из Ивано-Франковска около десяти ромов и передали их закарпатским коллегам, но 12 человек «отказались ехать».

Отреагировал на заявление Марцинкива и министр внутренних дел Арсен Аваков. Он напомнил мэру, что Нацполиция — не карательная машина, Украина — не совок, а Ивано-Франковск — не удельное княжество.

Руководитель Нацполиции возмутился, что Марцинкив решил использовать полицию, чтобы «дискриминировать людей». Игорь Клименко заявил, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили.