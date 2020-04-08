СБУ відмовилася відкрити справу проти Єрмака через створення консультативної ради з ОРДЛО. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n136414-konsultatyvna-rada-z-ordlo-sbu-vidmovylasya-vidkryty-spravu-proty-iermaka-nardep-dokument.html

Ракурс

Консультативна рада в політичній підгрупі тристоронньої групи за участю бойовиків ОРДЛО була створена у Мінську. Це стало причиною того, що народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко подав звернення до Служби безпеки України (СБУ), в якому закликав відомство відкрити кримінальне провадження щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами нардепа, СБУ розглянула його заяву про неприпустимість дій Андрія Єрмака, який підписав договір про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО. У Службі безпеки зазначили, що у зверненні нардепа немає відомостей, які свідчили б про вчинення кримінального злочину Єрмаком. Про це Гончаренко написав на своєму Telegram-каналі, опублікувавши й відповідь СБУ.

За його словами, така відповідь відомства означає, що тепер прямі переговори з бойовиками — не підстава для кримінального злочину. Гончаренко зазначив, що війна триває, тому не можна так безвідповідально ставиться до подібних дій.

Тим часом сам президент підписання цього протоколу називає «частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів». Що ж це за комплекс — заглядати до рота Путіну і жодним чином не суперечити? — зазначив нардеп.

Як відомо, у Мінську 11 березня голова Офісу президента Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак домовилися ввести консультативну раду до складу політичної підгрупи ТКГ. Це повинно було статися після консультацій з представниками ОБСЄ, Берліна і Парижа щодо виконання домовленостей, яких досягли під час саміту в Парижі.