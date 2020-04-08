Точні, але дорогі: в МОЗ розповіли, чому не можуть перевіряти усіх ПЛР-тестами, фото — Львівська міськрада

https://racurs.ua/ua/n136413-tochni-ale-dorogi-v-moz-poyasnyly-chomu-ne-mojut-pereviryaty-usih-plr-testamy-video.html

Ракурс

ПЛР-тести не можуть використовувати для перевірки усіх підозр на коронавірус, оскільки вони дороговартісні, а процес дослідження триває досить довго.

У країни немає змоги тестувати усіх високоточними ПЛР-тестами, розповів в ефірі «1+1» директор Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

Він повідомив, що ПЛР-тестування охопило вже приблизно 17 тис. досліджень. Кузін розповів, що цей тест надзвичайно точний і спрацьовує майже у 100% випадків. У світі експрес-тести визначені альтернативою ПЛР-тестам, але відсоток похибки у них — 20%.

У ПЦР-тестах э певний відсоток похибки, але він мінімальний. І це вважається золотим стандартом діагностики. Його дійсно неможливо проводити усім, тому що він є дороговартісним, по-друге, це також займає певний час для того, щоб його провести. Для масового скринінгу його використовувати майже неможливо, — розповів керівник Центру громадського здоров’я МОЗ.

За допомогою швидкотестів лікарі можуть протестувати велику кількість хворих і зрозуміти, чи вони стикалися з вірусом колись, чи хворіє нині.

Експрес-тести виявляють антитіла до коронавірусу, які з’являються в організмі людини не одразу. Кузін зазначив, що їх необхідно робити на 5−7 день після появи симптомів хвороби. ПЛР-тест здатний визначити інфікування вже через кілька днів, навіть до появи симптомів.

«Ракурс» повідомляв, що приватним клінікам в Україні дозволили проводити тести на коронавірус, але наказали звітувати про виявлених інфікованих. Крім того, в МОЗ звинуватили регіони в економії на ПЛР-тестах.