Точные, но дорогие: в Минздраве рассказали, почему не могут проверять всех ПЦР-тестами, фото — Львовский горсовет

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Ракурс

ПЦР-тесты не могут использовать для проверки всех подозрений на коронавирус, поскольку они дорогостоящие, а процесс исследования длится достаточно долго.

У страны нет возможности тестировать всех высокоточными ПЦР-тестами, рассказал в эфире «1+1» директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Он сообщил, что ПЦР-тестирование охватило уже около 17 тыс. исследований. Кузин рассказал, что этот тест очень точный и срабатывает почти в 100% случаев. В мире экспресс-тесты определены альтернативой ПЦР-тестам, но их процент погрешности — 20%.

В ПЦР-тестах есть определенный процент погрешности, но он минимален. И это считается золотым стандартом диагностики. Его действительно невозможно проводить всем, так как он является дорогостоящим. Во-вторых, это также занимает определенное время для того, чтобы его провести. Для массового скрининга его использовать почти невозможно, — рассказал руководитель Центра общественного здоровья Минздрава.

С помощью быстротестов врачи могут протестировать большое количество больных и понять, сталкивались ли они с вирусом прежде, болеют ли сейчас.

Экспресс-тесты выявляют антитела к коронавирусу, которые появляются в организме человека не сразу. Кузин отметил, что их необходимо делать на 5−7 день после появления симптомов болезни. ПЦР-тест способен определить инфицирование уже через несколько дней, даже до появления симптомов.

«Ракурс» сообщал, что частным клиникам в Украине разрешили проводить тесты на коронавирус, но приказали отчитываться о выявленных инфицированных. Кроме того, в Минздраве обвинили регионы в экономии на ПЦР-тестах.