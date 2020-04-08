Полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам заключения за госизмену. Фото: MIL.IN.UA

https://racurs.ua/n136412-polkovnika-vsu-bezyazykova-prigovorili-k-13-godam-zaklucheniya-za-gosizmenu.html

Ракурс

Государственная измена была совершена полковником Вооруженных сил Украины Иваном Безъязыковым. Его 7 апреля приговорили к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на оккупированной территории в Донецке, вступил в состав так называемой ДНР и занимал должность заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работы. В прокуратуре добавили, что это подразделение было создано и контролировалось спецслужбами РФ.

Судебный процесс над ним длился с августа 2017 года. В суде было доказано, что Безъязыков собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих. По информации прокуратуры, Безъязыков действовал осознанно и знал, что его деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Отметим, Иван Безъязыков — кадровый офицер Вооруженных сил Украины. В августе 2014 его захватили в плен боевики так называемой ДНР. Через два года он был освобожден из плена во время спецоперации Службы безопасности Украины. Вскоре после освобождения Безъязыкова задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Тогда следствие заявило, что он во время пребывания в плену работал в так называемом разведывательном управлении ДНР.

Напомним, ранее в Службу безопасности Украины подали заявление о государственной измене экс-советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо.