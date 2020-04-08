Полковника ЗСУ Без’язикова засудили до 13 років ув'язнення за держзраду. Фото: MIL.IN.UA

https://racurs.ua/ua/n136412-polkovnyka-zsu-bez-yazykova-zasudyly-do-13-rokiv-uv-yaznennya-za-derjzradu.html

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Державна зрада була скоєна полковником Збройних сил України Іваном Без’язиковим. Його 7 квітня засудили до 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання.

Шевченківський районний суд м. Києва визнав його винним у державній зраді та створенні терористичної групи (ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що військовослужбовець, перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на окупованій території у Донецьку, вступив до складу так званого ДНР та займав посаду заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи. У прокуратурі додали, що цей підрозділ був створений та контролювався спецслужбами РФ.

Судовий процес над ним тривав з серпня 2017 року. В суді було доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції на сході України, допитах інших полонених українських військовослужбовців. За інформацією прокуратури, Без’язиков діяв усвідомлено і знав, що його діяльність завдасть шкоди державній безпеці України.

Зазначимо, Іван Без’язиков — кадровий офіцер Збройних сил України. У серпні 2014 року його взяли у полон бойовики так званої ДНР. Через два роки він був звільнений з полону під час спецоперації Служби безпеки України. Згодом після звільнення Без’язикова затримали за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами РФ. Тоді слідство заявило, що він під час перебування у полоні працював у так званому розвідувальному управлінні ДНР.

Нагадаємо, раніше до Служби безпеки України подали заяву про державну зраду екс-радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергія Сивохо.