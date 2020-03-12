До СБУ надійшла заява про держзраду Сивохо. Фото: 24 канал

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Сергія Сивохо, радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), звинувачують у державній зраді. Відповідна заява була подана до Служби безпеки України (СБУ).

Заяву з обвинуваченням у державній зраді подав «Національний корпус». Про це повідомляє прес-служба «Нацкорпусу».

Відповідну заяву було подано після того, як 12 березня Сивохо ініціював у Києві захід під назвою «Національна платформа примирення та єдності». У «Нацкорпусі» зазначають, що формулювання «примирення та єдності» з окупантом є протизаконною. Там підкреслили, що, згідно із законодавством, окремі райони Донецької і Луганської областей є «тимчасово окупованою територією України, на якій озброєні формування Російської Федерації і окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють загальний контроль».

На їхню думку, такі дії Сивохо та інших організаторів цього заходу потрапляють під ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

У заяві наголошується, що завдяки діям Сивохо «може виникнути уявлення про те, що збройна агресія з боку Росії — насправді «внутрішній громадянський конфлікт».

Нагадаємо, 12 березня невідомі зірвали в Печерському районі Києва презентацію «Національної платформи примирення та єдності». Під час конфлікту один з невідомих штовхнув радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо.