Посольство РФ. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n135074-kyyivski-deputaty-zabraly-u-posolstva-rosiyi-try-zemelni-dilyanky.html

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Київська міськрада вирішила розірвати договори з Російською Федерацією про оренду трьох земельних ділянок у Києві для будівництва нового посольства Росії, консульства і резиденції посла.

Дані земельні ділянки розташовані на Подолі, а договори про їхню оренду були укладені ще наприкінці 1990-х років. За розірвання договорів оренди депутати Київської міськради проголосували під час сьогоднішнього пленарного засідання.

Мова йде про наступні земельні ділянки:

на вулиці Спаській, 14 площею 0,197 га;

на вулиці Спаській, 13−15 площею 0,3634 га;

на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 площею 0,3771 га.

Ці земельні ділянки були надані Росії в користування терміном на 49 років у 1998 році, але на них досі нічого не було побудовано.

У якості причини для розірвання договорів оренди зазначено нецільове використання земельних ділянок, а також недотримання умов договорів.

Земельні ділянки будуть повернуті в комунальну власність, на них планується облаштувати сквери.