Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Посольство РФ. Фото: EADaily

Депутаты забрали у посольства России землю в Киеве

12 мар 2020, 17:30
999

Киевский горсовет решил расторгнуть договоры с Российской Федерацией об аренде трех земельных участков в Киеве для строительства нового посольства России, консульства и резиденции посла.

Данные земельные участки расположены на Подоле, а договоры об их аренде были заключены еще в конце 1990-х годов. За расторжение договоров аренды депутаты Киевского горсовета проголосовали во время сегодняшнего пленарного заседания.

Речь идет о следующих земельных участках:

  • на улице Спасской, 14 площадью 0,197 га;
  • на улице Спасской, 13−15 площадью 0,3634 га;
  • на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га.

Эти земельные участки были предоставлены России в пользование сроком на 49 лет в 1998 году, но на них до сих пор ничего не было построено.

В качестве причины для расторжения договоров аренды указано нецелевое использование земельных участков, а также не соблюдение условий договоров.

Земельные участки будут возвращены в коммунальную собственность, там планируется обустроить скверы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше