Посольство РФ. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n135074-kievskie-deputaty-zabrali-u-posolstva-rossii-tri-zemelnyh-uchastka.html

Ракурс

Киевский горсовет решил расторгнуть договоры с Российской Федерацией об аренде трех земельных участков в Киеве для строительства нового посольства России, консульства и резиденции посла.

Данные земельные участки расположены на Подоле, а договоры об их аренде были заключены еще в конце 1990-х годов. За расторжение договоров аренды депутаты Киевского горсовета проголосовали во время сегодняшнего пленарного заседания.

Речь идет о следующих земельных участках:

на улице Спасской, 14 площадью 0,197 га;

на улице Спасской, 13−15 площадью 0,3634 га;

на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га.

Эти земельные участки были предоставлены России в пользование сроком на 49 лет в 1998 году, но на них до сих пор ничего не было построено.

В качестве причины для расторжения договоров аренды указано нецелевое использование земельных участков, а также не соблюдение условий договоров.

Земельные участки будут возвращены в коммунальную собственность, там планируется обустроить скверы.