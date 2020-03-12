В СБУ поступило заявление о госизмене Сивохо. Фото: 24 канал

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Сергея Сивохо, советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), обвиняют в государственной измене. Сопутствующее заявление было подано в Службу безопасности Украины (СБУ).

Заявление с обвинением в госизмене подал «Национальный корпус». Об этом сообщает пресс-служба «Нацкорпуса».

Соответствующее заявление было подано после того, как 12 марта Сивохо инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства». В «Нацкорпусе» отмечают, что формулировка «по примирению и единству» с оккупантом является противозаконной. Там подчеркнули, что, согласно законодательству, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются «временно оккупированной территорией Украины, на которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль».

По их мнению, такие действия Сивохо и других организаторов этого мероприятия попадают под ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

В заявлении отмечается, что благодаря действиям Сивохо «может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле «внутренний гражданский конфликт».

Напомним, 12 марта неизвестные сорвали в Печерском районе Киева презентацию «Национальной платформы примирения и единства». Во время конфликта один из неизвестных толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.