СБУ отказалась открыть дело против Ермака из-за создания консультативного совета с ОРДЛО. Фото: Главком

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Консультативный совет в политической подгруппе трехсторонней группы с участием боевиков ОРДЛО был создан в Минске. Это стало причиной того, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал обращение в Службу безопасности Украины (СБУ), в котором призвал ведомство открыть уголовное производство в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам нардепа, СБУ рассмотрела его заявление о недопустимости действий Андрея Ермака, который подписал договор о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО. В Службе безопасности отметили, что в обращении нардепа нет сведений, которые свидетельствовали бы о совершении уголовного преступления Ермаком. Об этом Гончаренко написал на своем Telegram-канале, опубликовав и ответ СБУ.

По его словам, такой ответ ведомства означает, что теперь прямые переговоры с боевиками — не основания для уголовного преступления. Гончаренко отметил, что война продолжается, поэтому нельзя так безответственно относится к подобным действиям.

Тем временем сам президент подписание этого протокола называет «частью текущей работы по реализации комплекса мер». Что же это за комплекс — заглядывать в рот Путину и никоим образом не перечить? — отметил нардеп.

Как известно, в Минске 11 марта глава Офиса президента Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак договорились ввести консультативный совет в состав политической подгруппы ТКГ. Это должно было произойти после консультаций с представителями ОБСЕ, Берлина и Парижа относительно выполнения договоренностей, которых достигли во время саммита в Париже.