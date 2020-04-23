Новости Украины: НАПК проверяет перелет Ермака из Минска на самолете Пинчука

https://racurs.ua/n137162-napk-proveryaet-perelet-ermaka-iz-minska-na-samolete-oligarha-pinchuka.html

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Андрей Ермак в Минске 11 марта участвовал в скандальном заседании Трехсторонней контактной группы, по итогам которого было решено создать так называемый координационный орган, который зафиксировал бы субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась бы в статусе гаранта-наблюдателя, а не страны-агрессора. В тот день из Минска глава Офиса президента Владимира Зеленского возвращался на частном самолете олигарха Виктора Пинчука. Этот перелет сейчас проверяет на предмет наличия коррупции Нацагентство по предотвращению коррупции.

Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис президента также направили, — сообщил глава НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина».

По словам Новикова, этот перелет Ермака на самолете Пинчука не является межгосударственной услугой.

Конечно, эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо — украинец. Здесь совершенно другая ситуация, только по результатам проверки сможем сказать, что это было. Сейчас у нас нет ни одного документа, но запросы уже отправили, — рассказал глава НАПК.



Напомним, Ермак возвращался с переговоров в Минске 11 марта на частном самолете, которым обычно летает олигарх Виктор Пинчук. Известно, что Ермак прилетел в Киев вместе со вторым президентом Леонидом Кучмой. Сам он утверждает, что не знает, кто оплачивал перелет и кому принадлежит самолет.

В тот день политики участвовали во встрече Трехсторонней контактной группы, на которой было предварительно подписано соглашение о планах создать консультативный совет с представителями ОРДЛО. Вскоре после широкого общественного резонанса создание этого «консультативного» совета заморозили.