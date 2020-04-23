Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137191-sud-zobov-yazav-sbu-vidkryty-spravu-schodo-mojlyvogo-vchynennya-iermakom-derjzrady-dokument.html

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Шевченківський райсуд Києва задовольнив скаргу народного депутата з «Європейської солідарності» Володимира В’ятровича на бездіяльність СБУ щодо підписаних представниками України на переговорах у Мінську домовленостей, які фактично визнають суб'єктність ОРДЛО.

Таким чином, впродовж 24 годин СБУ має внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування можливого вчинення державної зради Єрмаком та іншим представником України на переговорах — Леонідом Кучмою. Про це В’ятрович сьогодні повідомив у своєму Фейсбуці.

В’ятрович у середині березня повідомляв, що надіслав до СБУ, ДБР та НАБУ вимоги відкрити кримінальні провадження щодо Кучми та Єрмака.

СБУ — готово, ДБР — приготуватися у понеділок, — наголосив сьогодні нардеп.

Домовленості, досягнені 11 березня на переговорах у Мінську, передбачають створення Консультативної ради з бойовиками ОРДЛО. Таким чином, учасниками переговорів стають Україна й бойовики ОРДЛО й фактично визнається позиція Росії про те, що в Україні відбувається громадянська війна.