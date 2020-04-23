Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермака (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n137191-sud-obyazal-sbu-nachat-rassledovanie-vozmojnoy-gosizmeny-ermaka-dokument.htmlРакурс
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата из «Европейской солидарности» Владимира Вятровича на бездействие СБУ относительно подписанных представителями Украины на переговорах в Минске договоренностей, которые фактически признают субъектность ОРДЛО.
Таким образом, в течение 24 часов СБУ должна внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование возможного совершения государственной измены Ермаком и другим представителем Украины на переговорах — Леонидом Кучмой. Об этом Вятрович сообщил в своем Фейсбуке.
Вятрович в середине марта сообщал, что направил в СБУ, ГБР и НАБУ требования открыть уголовные производства в отношении Кучмы и Ермака.
СБУ — готово, ГБР — приготовиться в понедельник, — заявил сегодня нардеп.
Договоренности, достигнутые 11 марта на переговорах в Минске, предусматривают создание Консультативного совета с боевиками ОРДЛО. Таким образом, участниками переговоров становятся Украина и боевики ОРДЛО и фактически признается позиция России о том, что в Украине происходит гражданская война.