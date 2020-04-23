Андрей Ермак, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n137191-sud-obyazal-sbu-nachat-rassledovanie-vozmojnoy-gosizmeny-ermaka-dokument.html

Ракурс

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил жалобу народного депутата из «Европейской солидарности» Владимира Вятровича на бездействие СБУ относительно подписанных представителями Украины на переговорах в Минске договоренностей, которые фактически признают субъектность ОРДЛО.

Таким образом, в течение 24 часов СБУ должна внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование возможного совершения государственной измены Ермаком и другим представителем Украины на переговорах — Леонидом Кучмой. Об этом Вятрович сообщил в своем Фейсбуке.

Вятрович в середине марта сообщал, что направил в СБУ, ГБР и НАБУ требования открыть уголовные производства в отношении Кучмы и Ермака.

СБУ — готово, ГБР — приготовиться в понедельник, — заявил сегодня нардеп.

Договоренности, достигнутые 11 марта на переговорах в Минске, предусматривают создание Консультативного совета с боевиками ОРДЛО. Таким образом, участниками переговоров становятся Украина и боевики ОРДЛО и фактически признается позиция России о том, что в Украине происходит гражданская война.