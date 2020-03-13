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Конституционную реформу Украина будет согласовывать с ОРДЛО - Ермак
Конституционную реформу Украина будет согласовывать с ОРДЛО — Ермакhttps://racurs.ua/n135132-konstitucionnuu-reformu-ukraina-budet-soglasovyvat-s-ordlo-ermak.htmlРакурс
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, рассказал о своем участии в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта, где было подписано соглашение о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия вместо страны-агрессора становиться гарантом-наблюдателем.
Я на уровне советника ездил в Минск посмотреть, как идет процесс, переговоры… Это действительно масштабный проект. Это единственная платформа… Какие решения были приняты на этой встрече: главное, я считаю, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех граждан, содержащихся в ОРДЛО, — отметил Ермак.
Кроме этого, по его словам, сейчас ведутся консультации с целью определения новых трех пунктов для разведения сил и средств, как и было оговорено в решении саммита в 2019 году в Париже. Также Ермак прокомментировал скандальные договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.
Стороны ТГК в Минске зафиксировали необходимость и важность принятия решения, но оно еще не принято… На протяжении последних лет, когда идет работа ТКГ, согласно пакету минских договоренностей, мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, но прежде всего, Конституционную реформу в части децентрализации и местных выборов с представителями ОРДЛО. Существует необходимость согласования этих вопросов, — заявил Ермак.
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