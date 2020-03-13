Конституционную реформу Украина будет согласовывать с ОРДЛО - Ермак

https://racurs.ua/n135132-konstitucionnuu-reformu-ukraina-budet-soglasovyvat-s-ordlo-ermak.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, рассказал о своем участии в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта, где было подписано соглашение о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия вместо страны-агрессора становиться гарантом-наблюдателем.

Я на уровне советника ездил в Минск посмотреть, как идет процесс, переговоры… Это действительно масштабный проект. Это единственная платформа… Какие решения были приняты на этой встрече: главное, я считаю, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех граждан, содержащихся в ОРДЛО, — отметил Ермак.

Кроме этого, по его словам, сейчас ведутся консультации с целью определения новых трех пунктов для разведения сил и средств, как и было оговорено в решении саммита в 2019 году в Париже. Также Ермак прокомментировал скандальные договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.