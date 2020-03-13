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Конституцію України змінюватимуть за участі ОРДЛО - Єрмак
Конституційну реформу України погоджуватимемо з ОРДЛО — Єрмакhttps://racurs.ua/ua/n135132-konstytuciynu-reformu-ukrayiny-pogodjuvatymemo-z-ordlo-iermak.htmlРакурс
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, розповів про свою участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня, де було підписано домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в опиняється у статусі гаранта-спостерігача, а не країни-агресора.
Я на рівні радника їздив у Мінськ подивитися, як триває процес, переговори… Це дійсно масштабний проект. Це єдина платформа… Які рішення були прийняті на цій зустрічі: головне, я вважаю, що впродовж найближчих місяців ми повернемо всіх громадян, яких утримують в ОРДЛО, — зазначив Єрмак.
Окрім цього, за його словами, зараз тривають консультації щодо визначення нових трьох пунктів для розведення сил і засобів на виконання раніше ухвалених рішень на саміті у 2019 році в Парижі. Також Єрмак прокоментував скандальні домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.
Сторони ТГК у Мінську зафіксували необхідність і важливість ухвалення рішення, але воно ще не ухвалено… Впродовж останніх років, коли відбувається робота ТКГ, відповідно до пакету мінських домовленостей, ми взяли на себе зобов’язання узгодити декілька питань, а насамперед, Конституційну реформу в частині децентралізації і місцевих виборів з представниками ОРДЛО. Існує необхідність узгодження цих питань, — заявив Єрмак.
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