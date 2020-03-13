Леонид Кучма, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n135133-otbelivanie-rossii-v-minske-v-sbu-nabu-i-gbr-postupili-zayavleniya-o-gosizmene-kuchmy-i-ermaka.html

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Государственной изменой народный депутат Владимир Вятрович считает подписанные на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 12 марта договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказывается наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Так что нардеп обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть соответствующее уголовное производство. Об этом Вятрович сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

То, что сделали Кучма и Ермак в Минске — государственная измена, — отметил Вятрович.

Нардеп также опубликовал текст заявления, адресованного главе СБУ Ивану Баканову.

В ней Вятрович, в частности, утверждает, что действия упомянутых им лиц «свидетельствуют о поддержке ими действий государства-агрессора, направленных на снятие с России ответственность за агрессию и оккупацию украинских территорий».

Напомним, по информации СМИ, в Минске договорились, что 25 марта будет подписано решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета.