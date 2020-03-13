Леонід Кучма, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n135133-vidbiluvannya-rosiyi-u-minsku-do-sbu-nabu-i-dbr-nadiyshly-zayavy-pro-derjzradu-kuchmy-i-iermaka.html

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Державною зрадою народний депутат Володимир В’ятрович вважає підписані на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську 12 березня домовленості щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опиняється на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Тож нардеп звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР з вимогою відкрити відповідне кримінальне провадження. Про це В’ятрович повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Те, що зробили Кучма і Єрмак у Мінську — державна зрада, — наголосив В’ятрович.

Нардеп також опублікував текст заяви, адресованої голові СБУ Івану Баканову.

У ній В’ятрович, зокрема, стверджує, що дії згаданих ним осіб «свідчать про підтримку ними дій держави-агресора, спрямованих на зняття з Росії відповідальності за агресію та окупацію українських територій».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Мінську домовилися, що 25 березня буде підписане рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради.